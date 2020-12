A Scarpette Rosse la commedia romantica “Quel mostro di suocera”

Una commedia romantica è la proposta di questa sera, 23 dicembre, alle 21.00 su Telelibertà, di “Scarpette Rosse”: “Quel mostro di suocera” è film del 2005 adagiato sulle spalle di Jane Fonda, che mancava dal grande schermo da 15 anni, da quel “Lettere d’amore” con Robert De Niro.

Nel ruolo della madre del futuro sposo, Viola Fields, fascinosissima e ricca ex celebrità televisiva, dichiara guerra alla dog sitter Charlie Cantilini (interpretata da Jennifer Lopez nel suo classico ruolo da ragazza che non vuole l’amore ma trova l’amore, anche se qui comincia a essere vagamente fuori età) e anche quando si trova ad abbozzare in realtà vince su tutta la linea. Grande successo al botteghino, il film, costato 44 milioni di dollari, ne incassò globalmente oltre 150.