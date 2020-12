Pums, consiglio fiume: ok alla ciclabile Gerbido-Mortizza

Consiglio comunale-fiume per l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile) che ha tenuto banco fino a sera inoltrata. Delle 24 osservazioni controdedotte da votare solo una minima parte è stata discussa: si è partiti con la proposta di una ciclabile che colleghi Gerbido, Bosco dei Santi e Mortizza, passata nonostante i voti contrari del Movimento 5 Stelle e l’astensione di Pd, Piacenza in Comune, Liberali, Gruppo Misto.

Più snella l’approvazione della seconda osservazione controdedotta riguardante la previsione di aree di sosta tra strada di Mortizza e via Botti con voto favorevole di tutti, eccetto che di Antonio Levoni e Gian Paolo Ultori (Liberali) e di Mauro Saccardi (Gruppo misto) che non hanno partecipato.

Sulle osservazioni riguardanti la revisione della circolazione stradale e la rivitalizzazione del centro storico il dibattito si è fatto più acceso: alla fine però la controdeduzione passa con 26 voti favorevoli.