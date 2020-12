L’attrice piacentina Valentina Ghelfi debutta nella fiction sulla Lubich

Esordio importante nella fiction televisiva per la ventiseienne attrice teatrale piacentina Valentina Ghelfi. Appuntamento domenica 3 gennaio alle 21.25 su Rai 1 con “Chiara Lubich. L’amore vince tutto”. Dal regista di “Braccialetti Rossi”, un film di amicizia, di giovani donne e amore gratuito sui primi anni del Movimento dei Focolari, sbocciato a Trento sotto le bombe nel 1943. Questo, nel centenario della nascita della sua fondatrice, interpretata da Cristiana Capotondi.

Ex pupilla della Società Filodrammatica Piacentina, attrice diplomata al Piccolo Teatro di Milano e anche promettente scrittrice, Valentina Ghelfi interpreta il ruolo di Natalia Dallapiccola, prima amica a schierarsi attivamente al fianco della Lubich. “Non conoscevo questa storia – dice Valentina – e, per quanto non credente, è stato molto emozionante farla mia. Raccontiamo la forte spinta dell’amore, il senso del “dono”, la possibilità di avere “fede” oltre ogni cosa: spero che tanti giovani guardino il film, racchiude un messaggio che travalica ogni epoca”.