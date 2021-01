“Favole in Libertà”: l’attore Gianluca Soren racconta i Fratelli Grimm

Il pubblico piacentino, non solo quello dei ragazzi, l’aveva già applaudito nel “Don Giovanni in carne e legno”, spettacolo di Teatro Gioco Vita coprodotto con il gruppo TAP Ensemble, di cui è un cofondatore. L’attore e formatore milanese Gianluca Soren non è un volto nuovo nemmeno per i tanti spettatori delle “Favole in Libertà”. La striscia quotidiana di storie raccontate su Telelibertà dagli attori del Gioco Vita, in onda ogni sera alle 20.10 sino al 6 gennaio, l’ha già visto protagonista due volte: prima con “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Andersen, poi con la fiaba giapponese “Yamamba”. Ma questa sera, sabato 2 gennaio, Soren chiuderà la sua rosa di favole con “I tre capelli d’oro del diavolo” dei Fratelli Grimm. Una povera donna diede alla luce un maschietto: e poiché il neonato aveva indosso la camicia della fortuna, gli predissero che a quattordici anni avrebbe sposato la figlia del re. L’intero palinsesto è consultabile sul sito www.teatrogiocovita.it.

