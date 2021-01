Il corto di Giuseppe Piva, “The Receptionist”, in concorso al Festival Capri

Buone notizie e momenti di gloria dal nuovo anno per il regista, sceneggiatore e produttore piacentino Giuseppe Piva: il suo cortometraggio “The Receptionist” è approdato in concorso a Capri, Hollywood 2020, Festival Internazionale dell’Industria del Cinema e dell’Audiovisivo che quest’anno si svolge sulla piattaforma MyMovies dal 26 dicembre al 2 gennaio.

Il corto, scritto da Alessio Posar, è una black comedy dalle tinte thriller, in cui una ragazza s’improvvisa detective, una cena si trasforma in interrogatorio e aprire una borsa può avere terribili conseguenze. Ambientato in Alto Adige, il film sfrutta le atmosfere della montagna e dell’isolamento per dare forma al mistero e all’indagine: “Non succede mai niente qui. Papà, siamo solo io e te, me la caverò, non preoccuparti”, dice la voce fuori campo della protagonista Clara (interpretata da Denise Tantucci, che ha preso parte alla famosa serie “Braccialetti rossi” e che vedremo, quando uscirà, nel nuovo film di Nanni Moretti, “Tre piani”) mentre scorrono i titoli di testa.

“The receptionist” sarà disponibile gratuitamente per la visione sulla piattaforma MyMovies da oggi, 2 gennaio, alle 14.00 per 24 ore.