Nel 2021 undici nuove guide turistiche e 600 visite per rilanciare Piacenza

Rilanciare la cultura e le bellezze della città di Piacenza nel 2021. E’ con questo obiettivo che è stato ufficializzato l’elenco delle 11 guide turistiche piacentine alle quali sarà destinato il budget di 60mila euro messo a disposizione dall’amministrazione comunale con una determina della dirigente del servizio Cultura Museo Turismo, Antonella Gigli.

“Questo intervento – sostiene l’assessore alla cultura e turismo Jonathan Papamarenghi – rappresenta un elemento di sostegno anticrisi per il periodo della pandemia ed è stato impostato in modo tale da avere a disposizione per i mesi successivi alle restrizioni attuali, una serie di “pacchetti” che rendano più interessante e attraente la città dal punto di vista turistico. Saranno ben 600 le visite guidate che per tutto il corso del 2021 verranno messe a disposizione di coloro che verranno a scoprire la nostra città; questa iniziativa intende migliorare le opportunità per i turisti in visita a Piacenza e ad allungare la loro permanenza in città”. Prosegue: “Un tale numero di visite guidate rappresenta un fatto unico finora, in quanto rappresenta l’equivalente di ciò che avveniva in dieci anni messi insieme ed è un chiaro segnale del fatto che non ci limitiamo a dare ristori improduttivi bensì a investire per il rilancio, dal quale traggono benefici tutti i sogetti coinvolti dall’ampio indotto del turismo”.

“Sono anche i dati Istat – conclude Papamarenghi – a definire drammatica la situazione del turismo in Italia abbia subito da gennaio a settembre un crollo prossimo dell’80 per cento nelle città d’arte e negli hotel (-54 per cento) e senza un aiuto strategico difficilmente riuscirà a ripartire sia a breve che nel medio periodo sarà difficile per tutti ripartire. Un vero e proprio shock per i flussi turistici nel nostro Paese dopo i numeri da record del 2019. Durante il lockdown tutto si è azzerato, con una diminuzione nei mesi di marzo, aprile e maggio dei flussi del 98 per cento”.

Le undici guide turistiche che daranno manforte alla ripresa nel nostro territorio, sono Camilla Sfolzini, Sara Gardella, Cinzia Cassinari, Patrizia Oropallo, Eliana Dragoni, Claudia Ratti, Luca Maffi, Elisabetta Nicoli, Christopher Wellington e Maria Rosa Pezza.