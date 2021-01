La piacentina Alice Torricella scala la classifica italiana delle donne dj

In arte Dj Tamisha

Prima del Covid faceva ballare anche le spiagge di Ibiza e del Messico ma nel 2020 non c’è stato nessun aereo da prendere. Ora, mentre è tutto fermo e le piste restano vuote, la piacentina Alice Torricella, in arte Dj Tamisha, scala la classifica italiana delle donne dj annualmente stilata da Djmag.com in diversi paesi del mondo, confermandosi protagonista di un ambiente a dominante maschile in cui l’altra metà del cielo trova sempre più spazio e rispetto.

Senza mai rinnegare le radici legate alla musica “house”, Tamisha si è sempre tenuta aggiornata sulle ultime tendenze, viaggiando e portando avanti con la sorella Melissa, danzatrice e coreografa, l’Art Movement Studio di Fiorenzuola. Il suo stile “urban” unisce ritmi latini, hip-hop e reggaeton da prima che l’ondata di musica trap ne portasse alla ribalta gli stilemi sonori. La pandemia ha interrotto un momento di ingaggi e di visibilità in crescita ma Alice non si deprime e guarda con fiducia al nuovo anno.

