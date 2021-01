Pietra di Luserna per la sistemazione dei marciapiedi in centro

Con i lavori di sistemazione dei marciapiedi delle vie Somaglia e San Bernardo, il Comune di Piacenza ha completato l’intervento di riqualificazione della zona che ha visto, nel corso del 2020, il rifacimento del porfido di via Taverna e via Castello, la sistemazione di quello di via San Giovanni, nonché la riasfaltatura di via delle Asse, via Molineria San Giovanni e dell’ultimo tratto di via San Giovanni, all’incrocio con via Beverora.

“Un progetto complessivo – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – che ha permesso di riqualificare l’intera zona che da anni non era interessata da interventi di manutenzione e sistemazione, con conseguente progressivo deterioramento degli asfalti e ammaloramento del porfido. Le nuove pavimentazioni dei marciapiedi, in particolare, permettono non solo di aumentare il decoro delle vie interessate, ma anche di migliorare decisamente la sicurezza del transito pedonale. Torno a ringraziare le imprese che hanno eseguito gli interventi e gli uffici che ne hanno progettato e seguito la realizzazione”

I marciapiedi di via Somaglia e via San Bernardo, che erano pavimentati con con materiale vario – calcestruzzo, pietre ammalorate, mattoni, conglomerato bituminoso – sono stati ripavimentati in pietra, sia utilizzando le pietre esistenti ancora in buono stato sia mediante la fornitura di nuove lastre in pietra di Luserna.