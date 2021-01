Circoli per anziani, il Comune assegna 18mila euro

Per anziani della città il Comune di Piacenza ha assegnato 18mila euro. Ad annunciarlo è l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati, che sottolinea: “La pandemia ha profondamente cambiato le abitudini di vita di tutti i cittadini, con forti ricadute a livello sociale ed economico e con gravi ripercussioni anche sulle fasce più deboli della popolazione, tra cui gli anziani”.

Prosegue l’assessore: “La città di Piacenza, rientrando tra le zone maggiormente colpite dall’inizio della pandemia, ha purtroppo visto un aumento di persone over 65 in condizione di solitudine ed i Centri ricreativi a loro rivolti, nei momenti in cui è stato possibile e con le modalità che le normative hanno di volta in volta permesso, sono stati fondamentali per contrastare l’isolamento e la solitudine degli anziani, fungendo da luoghi di ritrovo e aggregazione controllata e sicura”.

“Anche tali strutture, infatti, hanno dovuto adeguarsi alle nuove norme anti Covid 19 – rimarca Federica Sgorbati – seguendo apposite linee di sicurezza e sanificazione. Per andare incontro alle maggiori spese sostenute dai Circoli ricreativi per la terza età, il Comune ha destinato la somma complessiva di 18 mila euro quale contributo alle varie voci di sanificazione e incremento di costi che questi Centri, importanti sentinelle della fragilità e solitudine delle persone anziane, si trovano ad affrontare”.