Nuovo dpcm in arrivo, cosa si potrà fare e cosa no. Ipotesi stop asporto bevande dopo le 18

Una nuova stretta anti-covid è in arrivo con il dpcm che con ogni probabilità verrà firmato in serata e con validità da sabato 16 gennaio al 5 marzo, e con il quale quasi tutta l’Italia finirà in zona arancione, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021.

Le ultime modifiche al Dpcm sono state illustrate dall’esecutivo nella riunione con le Regioni, i Comuni e le province, precedute da una premessa del ministro della Salute Roberto Speranza: “La situazione non può essere sottovalutata, lavoriamo per evitare una nuova, forte ondata del virus”.

Nessun passo indietro, quindi, con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5, e con l’inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni.

Confermato l’abbassamento delle soglie Rt delle regioni: per finire in arancione basterà un Rt pari a 1, la zona rossa scatta con RT 1,25. Le misure del Dpcm resteranno in vigore fino 5 marzo, secondo quanto si legge nella bozza del testo, ma il divieto di spostarsi tra Regioni (anche le gialle) vale fino al 15 febbraio.

Ecco cosa prevede il nuovo decreto e cosa cambia dal 16 gennaio.

SPOSTAMENTI – Il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle gialle, sarà in vigore fino al 15 febbraio e non più fino al 5 marzo. E sempre fino al 5 marzo sarà possibile spostarsi nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia.

VISITE A PARENTI E AMICI – Dal 16 gennaio è consentito andare a casa di amici e parenti al massimo in 2 persone (oltre a minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti che vivono con loro), nella regione se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa. E comunque una sola volta al giorno e tra le 5 e le 22.

BAR – L’ipotesi che si è fatta strada è che il nuovo dpcm introduca il divieto di vendita di bevande e alcolici da asporto dopo le 18. Una misura ritenuta necessaria per evitare gli assembramenti nei dintorni dei locali e per le strade in orario di aperitivo.

MUSEI – Parziale riapertura di musei e luoghi di cultura, solo nelle zone gialle, e solo dal lunedì al venerdì (quindi restano chiusi nel weekend e giorni festivi).

PISCINE E PALESTRE – Chiuse, almeno fino al 5 marzo.

CINEMA E TEATRI – Chiusi, almeno fino al 5 marzo.

SCUOLA – Il nuovo dpcm prevede che le scuole dell’infanzia, elementari e medie proseguano con la didattica al 100% in aula e da lunedì 18 gennaio le scuole superiori di secondo grado tornino alla didattica in presenza dal 50 al 75%. Ma per quanto riguarda l’Emilia-Romagna dovrebbe rimanere in vigore l’ordinanza regionale dell’8 gennaio che prevede la sola didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori fino al 24 gennaio, in attesa di capire l’applicazione della sentenza del tar dell’Emilia-Romagna (emessa nella mattinata di venerdì 15 gennaio) con la quale sospende l’efficacia dell’ordinanza stessa.