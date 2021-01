“Tecnica: sostantivo femminile singolare”, contro gli stereotipi

Gli istituti tecnici e professionali non sono scuole per donne. È questo lo stereotipo che Isigroup ha cercato di smontare con un incontro intitolato “Tecnica: sostantivo femminile singolare” e andato in onda sul canale YouTube dell’Isii Marconi.

A confrontarsi sono state tante esperienze di donne imprenditrici e di perite meccaniche che hanno evidenziato la positività della loro esperienza. Ma sotto i riflettori è finita anche una scuola, l’Isii Marconi, capace di offrire una formazione in linea con le richieste del mondo del lavoro. Una formazione adatta a uomini e donne.

