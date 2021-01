Piacenza conquista il Regno Unito, creato il polo logistico Brexit

A Piacenza nasce il polo logistico Brexit per unire sempre più importatori ed esportatori per le merci in arrivo e in partenza dal Regno Unito. Le merci che transitano in treno, dopo aver fatto dogana a Piacenza, raggiungono la loro destinazione.

La scelta del treno, al momento la più ecologica e sostenibile, viene promossa e sostenuta dalle

autorità doganali che mirano a promuovere soluzioni che possano coniugare i giusti interessi

economici e l’attenzione all’ambiente nel quadro di uno sviluppo sostenibile.

