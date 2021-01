Biblioteche comunali di Piacenza chiuse al sabato fino al 5 marzo

A seguito dell’emanazione del nuovo dpcm del 14 gennaio, fino al 5 marzo tutte le biblioteche del Comune di Piacenza rimarranno chiuse nella giornata di sabato. Dal lunedì al venerdì, i servizi bibliotecari continueranno a essere attivi sulla base delle modalità di prenotazione e accesso contingentato dettati dall’emergenza sanitaria in corso.

PASSERINI LANDI – La biblioteca “Passerini Landi” sarà quindi aperta al pubblico il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 19 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19. Nella fascia oraria 13.30 – 14.30 i servizi di prestito libri, di consultazione in sede del materiale librario e di postazione di studio con libri propri saranno tuttavia sospesi per consentire le operazioni di sanificazione di tutti i locali. Per l’accesso ai servizi è obbligatoria la prenotazione, che può essere richiesta telefonicamente (0523-492410) oppure via email all’indirizzo [email protected] Per quanto riguarda il servizio di prestito, gli utenti potranno accedere, previo appuntamento, per quindici minuti, agli scaffali per scegliere i volumi desiderati. Resta ancora aperta la possibilità di prenotazione dei volumi. La restituzione dei libri, che saranno sottoposti a quarantena, avverrà attraverso la postazione automatica posta all’ingresso della biblioteca in via Carducci.

GIANA ANGUISSOLA – Questi invece gli orari della biblioteca ragazzi Giana Anguissola: martedì, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. Gli appuntamenti per il servizio di prestito, consultazione e studio possono essere richiesti telefonicamente (0523.492436) oppure via email ([email protected]). La biblioteca Dante è aperta lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; mercoledì dalle 9 alle 13. Per gli appuntamenti al servizio di prestito (non sono ancora consentiti la consultazione e lo studio) occorre telefonare al numero 0523.458878 o inviare una email a [email protected] La biblioteca Farnesiana osserva i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; giovedì dalle 9 alle 13. Per gli appuntamenti per il prestito (non sono ancora consentiti la consultazione e lo studio) i riferimenti telefonici e mail sono 0523.492649 e [email protected] La biblioteca della Besurica rimane aperta martedì e giovedì dalle 9 alle 13, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. I riferimenti telefonici e mail sono 0523.492912 e [email protected]

La prenotazione per l’accesso ai servizi di tutte le biblioteche comunali può essere effettuata anche attraverso il portale LeggerePiace all’indirizzo http://leggerepiace.it.

Continua inoltre il servizio del Pronto Biblioteca, realizzato in collaborazione con i volontari Agesci Scout Piacenza, per la consegna di libri a domicilio riservato a utenti over 60, categorie protette o con difficoltà motoria (per iscrizioni al servizio tel. 0523.492410, per la consegna 0523.492412). L’accesso alle biblioteche è consentito con l’uso delle mascherine e nel rigoroso rispetto di tutte le indicazioni esposte