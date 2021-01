“Date titolo e copertina al mio cd”: i dischi a domicilio di Atlas Itavele

Rocco Soufian Marra, nuova voce e nuovo volto del panorama trap-pop-rap piacentino col nome d’arte Atlas Itavele, classe ‘96, studia farmacia ma non rinuncia ad avviare una carriera musicale che parte con un’iniziativa curiosa. Il disco dell’aspirante cantante non ha titolo né copertina, ma solo alcuni trattini vuoti. Sta a chi acquista il cd interpretarne il significato e partecipare al concorso. Quando saranno arrivati tutti i contributi degli ascoltatori, la chiave di lettura vincente darà titolo e copertina all’edizione “deluxe” dell’album.

CHI È ATLAS ITAVELE – Alle medie l’amore per l’hard-rock, al liceo l’hip-hop, oggi anche Tenco e De André. Il rapper preferito è Marracash. Il pezzo più forte del suo disco senza nome invece è “Marrakech”. Quanto al nome Atlas Itavele, “va anagrammato: è un motto di vitalità”. Eccezion fatta per le spedizioni lontane, è Rocco in persona a consegnare i cd a chi lo acquista online.