Cosap e imposta sulla pubblicità, differiti i termini di pagamento

Il Comune di Piacenza ha fatto sapere che, a seguito dell’entrata in vigore nel 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria – in sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) – si rende necessario differire sia il termine del 31 gennaio relativo al pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità, sia il termine del 28 febbraio relativo al pagamento del canone COSAP annuale; ciò in quanto è in fase di approvazione il regolamento del nuovo canone. Non appena verranno stabiliti i nuovi termini di pagamento, gli stessi verranno comunicati agli interessati tramite l’invio di un avviso di pagamento che conterrà anche l’importo del canone dovuto.

