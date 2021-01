Dal fitness alla musica, dal cibo al cinema. Le blogger di Liberta.it a Nel Mirino

Come ispirarsi ai fornelli? La scelta della musica giusta può aiutare? Dove trovare invece la voglia di fare qualche salutare esercizio fisico e come orientarsi nell’universo serie-tv quando poi ci si lascia abbracciare dal divano o dal letto? Sono solo alcune delle piste che quattro blogger piacentine, ben note ai lettori di Liberta.it, seguiranno questa sera, venerdì 29 gennaio, come sempre alle ore 21 su Telelibertà (e in live streaming sul sito) nella nuova puntata di Nel Mirino, il salotto d’attualità condotto settimanalmente dal direttore Nicoletta Bracchi.

Insomma, una puntata tutta al femminile, con le giornaliste Eleonora Bagarotti (Sette note di Bag) e Barbara Belzini (Scarpette rosse), la fitness trainer Paola Miretta (La boutique del fitness) e la chef e docente Debora Saccardi (Pronto in tavola). Si profila dunque una piacevole ora a spasso tra cose di musica, di cinema, di fitness e di cucina. Un confronto aperto in cui si cercherà soprattutto di tessere relazioni e connessioni tra i diversi ambiti, con un poker di donne sempre piene di storie da raccontare ma che per l’occasione saranno piuttosto chiamate a raccontarsi.