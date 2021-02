Cattolica, premio di laurea intitolato alla memoria di Cesare Betti

Come già anticipato, Confindustria Piacenza ha deciso di istituire un premio di laurea per studenti dell’Università Cattolica e del Politecnico intitolato alla memoria dello storico direttore Cesare Betti, prematuramente scomparso nel marzo scorso a causa del Covid.

“Cesare Betti, da sempre convinto sostenitore dell’importanza della mobilità internazionale di studenti, di docenti a supporto dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese” si legge sul sito di Confindustria.

IL BANDO DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA – L’università Cattolica ha pubblicato il bando. Il riconoscimento è riservato a laureati del corso di laurea magistrale in Global Business Management della Sede di Piacenza. L’importo del premio è di 5mila euro. Per partecipare occorre avere conseguito il diploma di laurea nell’anno accademico 2019/20 discutendo una tesi di laurea ad oggetto i nuovi paradigmi economici e sociali, la loro sostenibilità a seguito della pandemia da Covid, con una votazione non inferiore a 105/110. Per partecipare c’è tempo fino al 31 maggio.