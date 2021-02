“Shhh”: il nuovo singolo dei Te Quiero Euridice s’inchina all’amore

Se “non può esistere musica senza il silenzio”, “Shhh” è il titolo onomatopeico di una canzone che conduce “in un’atmosfera intima, dove si scoprono e si dicono le cose più importanti”. Nel titolo c’è “il rumore che fa una storia d’amore, le piccole grandi paure dei nostri primi vent’anni e tanta voglia di risposte dalla vita. Da qui abbiamo deciso di partire, e di farlo in silenzio, che è forse l’unico modo per riuscire ad ascoltarsi davvero”. Così i Te Quiero Euridice presentano il loro nuovo singolo in uscita il 4 febbraio.

Il duo piacentino formato dai ventenni Elena Brianzi e Pietro Malacarne (con un’ottima nomea nella “Piacenza che suona” già dal 2016 e all’attivo l’album “Due”) tenta adesso di spiccare il volo grazie alla collaborazione di un’equipe artistica, produttiva e promozionale di ampio respiro, sotto l’ala dell’etichetta ed editrice Peermusic e le cure del produttore Simone Sproccati (già con Zibba, I segreti, Gaia e diversi altri, nonché chitarrista de L’officina della camomilla); coproduzione Francesco Brianzi.

Lockdown e chiusure hanno rallentato un po’ il passo, ma ora il dado è tratto. A questa canzone delicata nelle parole, nella voce così vicina e nella musica, ora tutta elettronica, seguiranno altri singoli su Peermusic. Verrà anche l’ora di un videoclip; l’album entro la fine dell’anno.