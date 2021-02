Giampiero Podestà, addio all’artista anima del mondo e del colore puro

Famoso per il suo "blu"

Piacenza piange un suo artista, Giampiero Podestà, che si è spento martedì 9 febbraio nella sua città che tanto amava. Podestà ha vissuta un’attività artistica intensa che lo ha portato in tutti i continenti e soprattutto negli Usa e in Sud America, ma non ha mai voluto lasciare le proprie radici continuando a vivere e a lavorare nella sua casa-studio a due passi dal duomo.

Era maestro del colore e indagatore della natura. Il suo blu era talmente particolare da essere definito “Blu Podestà”.