La musica torna in piazza Cavalli, concerto in streaming di Daniele Ronda

Il 17 febbraio 2021 concerto di Daniele Ronda in streaming con la sua band al completo, in Piazza Cavalli alle ore 21.00, al centro della piazza deserta. In diretta live una regia video con oltre 7 telecamere ed una scenografia di luci a valorizzare quello che diventerà il palco di questa grande serata simbolica. All’interno del concerto in diretta, si alterneranno alle canzoni tanti momenti live,contributi video dei posti e delle persone che rappresentano la lotta alla pandemia.

Tutti coloro che seguiranno l’evento,avranno la possibilità di interagire attraverso messaggi,

commenti, saluti, richieste, dediche, in diretta streaming.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza. “Da ormai oltre un anno a causa di questa drammatica pandemia, – spiegano gli organizzatori – la nostra società e’ stata costretta a modificare tante delle proprie abitudini e comportamenti,ma soprattutto e’ stata privata in gran parte delle possibilità di sviluppare un contatto diretto con tutto quello che e’ il mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo, che si tratti di teatro, di concerti live,di visite ai musei, insomma di tutto cio’ che attraverso un incontro artistico arricchiva la vita di ognuno di noi. Proprio per questo, per resistere a questa situazione, per non lasciarsi fermare e per dare forza a chi quotidianamente lotta per poter il prima possibile riprendersi quella libertà messa a dura prova dalla pandemia, vorremmo regalare ad ogni persona un momento che possa riportarci alla

sensazione di quell’incontro e di quel contatto. Nasce cosi’ la volontà di realizzare un grande evento in streaming”.