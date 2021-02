“Creative Academy”: alla Cattolica si progetta la comunicazione di Dole

Saranno cinquanta studenti del corso di laurea di Food Marketing dell’Università Cattolica, insieme agli esperti di comunicazione di McCann Worldgroup, a definire la nuova strategia creativa multicanale del brand Dole in Italia.

Per tre mesi gli studenti della Cattolica, affiancati dai manager di Dole e dai planner di McCann, saranno gli strategist responsabili dell’intero processo, per poi dividersi in cinque vere e proprie agenzie creative che dovranno gareggiare, come nella realtà, ideando la campagna di comunicazione più in linea con il posizionamento del brand e gli obiettivi di marketing dell’azienda.

CREATIVE ACADEMY: COME IL BUSINESS GAME DIVENTA REAL BUSINESS GAME