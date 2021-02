“Fuori il nulla”: nuovo singolo per il rapper piacentino Delfo

Dopo il milione di ascolti su Spotify registrati dal suo ultimo singolo “Followers”, “Fuori il nulla” è il nuovo pezzo pubblicato dal rapper piacentino Delfo, alias Valerio Del Fine, sulla scena ormai da quindici anni, fin dai teneri inizi con il duo ET3. Appena uscito su Spotify, “Fuori il nulla” è una canzone d’amore e di pentimento, sgorgata da un attacco di nostalgia nella solitudine del lockdown.

Nelle sue creazioni Delfo non usa parolacce né tantomeno incita alla delinquenza, alla violenza, semmai il contrario, in controtendenza con il classico pregiudizio sulla musica rap e trap dei giovani d’oggi. Anche per questo, nella Giornata Nazionale contro il bullismo, Delfo era stato chiamato come “maestro” per un giorno alla scuola media Leonardo da Vinci di Brugherio.

“I ragazzi mi ascoltano, un giovane rapper può intercettare i disagi delle nuove generazioni in maniera più efficace degli adulti – riflette Del Fine – metto a frutto gli studi nelle scienze sociali, l’impegno nel volontariato, vorrei portare la mia esperienza in tutte le scuole d’Italia e naturalmente anche a Piacenza”.