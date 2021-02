Quasi 100mila visualizzazioni in poche ore per il singolo “Aladdin”

In pochi giorni ha quasi raggiunto le 100mila visualizzazioni su Youtube, ed è uno dei pezzi più cliccati del momento. Il nuovo singolo “Aladdin” del rapper piacentino di origine nigeriana Kvy Rhymes, pseudonimo di Kolawole Imafidon, sta spingendo fortissimo sui social in queste ore. Sarà per quel ritmo incalzante, il coloratissimo videoclip girato in piazza Cavalli ma soprattutto per il messaggio che l’artista classe 1997 vuole trasmettere ai giovani: mai smettere di credere nei propri sogni.

Kolawole soffre di epilessia, malattia che qualche anno fa lo ha addirittura fatto cadere in coma. Dal suo risveglio, lotta per far sì che il suo grande sogno – diventare un cantante di successo e soprattutto non deludere la famiglia – possa realizzarsi.

Qualche giorno fa, Kvy Rhymes ha lanciato il suo ultimo singolo “Un momento 3” su Spotify.