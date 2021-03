“Sanremo 2021, promossi La Rappresentante di Lista e gli Extraliscio”

Stasera toccherà alle cover, con gli artisti in gara da soli o in duetto insieme ad altri cantanti. Il Festival di Sanremo si prepara dunque alla terza serata, in un’edizione – la 71esima – più che mai anomala, complice la totale assenza di pubblico nel teatro Ariston. Ecco il commento della piacentina Eleonora Bagarotti, giornalista di Libertà e critica musicale: “Mi soddisfa la performance de La Rappresentante di Lista, con un look in stile anni Ottanta e la voce intonata, un fattore che fa la differenza a fronte di alcuni errori dettati anche dall’emozione. Poi apprezzo gli Extraliscio. Per il resto, Sanremo resta sempre lo stesso: uno spettacolo televisivo nazionalpopolare. Le gag di Fiorello soffrono l’assenza del pubblico. Il lato positivo è che il festival dà lavoro agli orchestrai in questo periodo di difficoltà , seppur in passato abbiano lamentato un cachet abbastanza basso. Viva la musica, e viva i musicisti!”.

CLASSIFICA – Questa la classifica generale, sulla base del voto della giuria demoscopica chiamata a esprimersi, per i 26 “big” in gara:

1) ERMAL META – Un milione di cose da dirti

2) ANNALISA – Dieci

3) IRAMA – La genesi del tuo colore

4) MALIKA AYANE – Ti piaci così

5) NOEMI – Glicine

6) FASMA – Parlami

7) FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ – Chiamami per nome

8) LO STATO SOCIALE – Combat Pop

9) WILLIE PEYOTE – Mai dire mai (la locura)

10) FRANCESCO RENGA – Quando trovo te

11) ARISA – Potevi fare di più

12) GAIA – Cuore Amaro

13) FULMINACCI – Santa Marinella

14) LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – Amare

15) MANESKIN – Zitti e buoni

16) MAX GAZZE’ – Il farmacista

17) COLAPESCE DIMARTINO – Musica leggerissima

18) COMA_COSE – Fiamme negli occhi

19) EXTRALISCIO con Davide Toffolo – Bianca Luce Nera

20) MADAME – Voce 21) GIO EVAN – Arnica

22) ORIETTA BERTI – Quando ti sei innamorato

23) RANDOM – Torno a te

24) BUGO – E invece sì

25) GHEMON – Momento perfetto

26) AIELLO – Ora.

ASCOLTI – Il Festival di Sanremo sconta ancora un calo di ascolti. La media del 42.1% di share per la seconda serata rappresenta il dato più basso dal 2015, quando il primo festival di Carlo Conti raccolse il 41.67% di share (ma in valori assoluti andò decisamente meglio, con 10 milioni 91 mila spettatori). Nel 2014 andò peggio, invece, al Fazio bis: la seconda serata raccolse in media 7 milioni 711 mila spettatori con il 33.95%. Sanremo perde spettatori anche rispetto alla serata del debutto che ha avuto una media di 8 milioni 363mila spettatori con il 46.6%. L’anno scorso il primo festival targato Amadeus era riuscito nell’impresa di migliorare di oltre un punto di share gli ascolti della prima serata, passando al 52.2% al 53.3%.