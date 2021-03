Artisti e fotografi: su Instagram vanno forte le dirette di Sandra Bozzarelli

Su Instagram ha trovato una nuova dimensione dove poter continuare il suo lavoro. Le dirette d’arte di Sandra Bozzarelli riscuotono sempre più successo. L’appuntamento settimanale con artisti e fotografi è ormai imperdibile per appassionati e neofiti. “L’idea è quella di avvicinare la gente all’arte durante questo momento difficile” spiega Bozzarelli. “Può capitare spesso di conoscere l’opera ma non si ha idea di che aspetto abbia chi l’ha realizzata. In questo modo poniamo in primo piano l’artista e cerchiamo di conoscerlo meglio attraverso le sue parole ”.

“Il mondo dell’arte si è già spostato da tempo online: le gallerie hanno la loro grande occasione con le fiere d’arte, anche loro trasferite sul web”.

L’appuntamento, ogni venerdì dalle ore 18.30, è sul profilo Instagram @sandra_bozzarelli_