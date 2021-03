Restyling Fratelli d’Italia, Colosimo coordinatore cittadino. L’organigramma

Anche se l’alleanza “non è in discussione”, la Lega è comunque avvisata. “Vogliamo diventare la prima forza del centrodestra”. Fratelli d’Italia cresce, si radica sul territorio e punta con slancio alle prossime scadenze elettorali: gli otto comuni al voto in ottobre e le Comunali di Piacenza nel 2022. Ieri i vertici del partito hanno presentato la ristrutturazione interna che vede come principale novità l’ingresso dell’ex consigliere comunale Marco Colosimo, nominato coordinatore cittadino.

Ecco l’organigramma. Il deputato Tommaso Foti è componente dell’Esecutivo nazionale e responsabile nazionale infrastrutture e grandi opere; Giancarlo Tagliaferri, questore dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; Fabio Callori, responsabile regionale enti locali; Filippo Bertolini, portavoce provinciale; Gloria Zanardi, vice-portavoce provinciale; Massimiliano Morganti, responsabile organizzazione e membro assemblea nazionale; Marco Colosimo, coordinatore cittadino. Questi i responsabili di vallata: Cesare Riverso (Valluretta), Fabio Bollati (Alta Valtidone); Massimo Bollati (Valtidone); Luca Corbellini (Alta Valnure); Riccardo Sparzagni (Bassa Valnure); Michele Maschi (Valtrebbia); Giuseppe Freppoli (Valdarda); Ezio Cremona (Bassa Valdarda e Fiume Po).