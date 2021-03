Nuovo singolo di Giuliano Ligabue: “Ho energia, ne pubblico uno al mese”

Non ha nessuna intenzione di cimentarsi con il “moonwalking” né con i tipici acuti di Michael Jackson, eppure coglie l’occasione per un gagliardo pezzo di cantato “scat” in falsetto all’unisono con la sua inseparabile chitarra elettrica jazz a sette corde. Stiamo parlando del chitarrista, cantante e cantautore swing di Cortemaggiore, Giuliano Ligabue, in uscita oggi, 12 marzo, con un nuovo singolo su Spotify e le altre piattaforme musicali online. Si tratta per l’appunto di una rilettura di un grandissimo classico di “Wacko Jacko”, ovvero la celeberrima “The way you make me feel” contenuta in un album segna epoca come “Bad”, interamente arrangiata e prodotta da Ligabue in stile big band, con sezioni di fiati, stacchi e ritmo “shuffle” a profusione.

Un singolo al mese: da dicembre Ligabue si sta dimostrando fedele al suo proposito editoriale con una nuova ventata di energia sonora cucita addosso alla sua vocalità e al suo suono che è ormai un marchio di fabbrica, seppure in continua crescita ed evoluzione. “Il trend di ascolti su Spotify è sempre positivo e incoraggiante, mi aspetto di far bene anche con questo pezzo” commenta Ligabue, che ha nuovamente le carte in regola per acchiappare un pubblico trasversale. Cosa potremo aspettarci ad aprile? “Un classico swing totalmente rivisitato e orchestrato soft, non più con i fiati ma con gli archi”.