“Pronto in tavola” con Debora Saccardi: parte la seconda edizione su Telelibertà

Al motto di “la cucina non ha fretta” Debora Saccardi torna, da venerdì 19 marzo, su Telelibertà con la seconda edizione di “Pronto in tavola”. Il format culinario con protagonista la chef, docente al Campus agroalimentare Raineri-Marcora e apprezzata blogger del nostro sito Liberta.it, si ripropone dopo il successo dell’anno scorso con un palinsesto di 14 puntate, fino al 18 giugno, ogni venerdì alle 20.30; mezz’ora ciascuna. “Saranno episodi tematizzati – spiega Saccardi – con tre ricette ogni volta: in pratica, un menù completo dato da un ingrediente chiave”.

Domani la trasmissione, curata dal regista Giuseppe Piva con Alessandra Colpo e Davide Franchini (“squadra vincente non si cambia” commenta la chef) ripartirà prendendoci tutti per la gola con “alcuni dolci a lievitazione istantanea: stracci alla curcuma, ciambelline alla cannella e frittelle di mele” anticipa Saccardi. Mano al taccuino: non mancheranno informazioni e consigli su agenti lievitanti, fritture croccanti e senza grasso in eccesso. “Pronto in tavola” infatti fa la differenza proprio perché “approfondiamo la materia prima, l’importanza della qualità e di una filiera il più possibile a chilometro zero, curiosità sulle preparazioni, tempistiche, motivazioni di ingredienti e passaggi”.

Ci aspettano dunque 40 nuove ricette, ambientate non solo nelle cucine del Raineri-Marcora, ma anche in quella di casa Saccardi: “una novità che riprende, in maniera professionale, gli esperimenti home edition che realizzavo nel lockdown totale dell’anno scorso”.