Crudelia De Mon e Maggie Simpson: i cartoni animati invadono la città

Crudelia De Mon fuma impazientemente in fila per entrare in un noto grande magazzino di Corso Vittorio Emanuele, Maggie Simpson gattona sul rullo del banco cassa di un supermercato di Piacenza. E ancora Aladdin e Jasmine a passeggio per il mercato in piazza Cavalli. Sono solo alcuni dei fotomontaggi che la piacentina Marina Bosi e il suo ragazzo Vittorio Cipolla, creano e postano sulla loro pagina, “Cartoonize The World”, che conta su Instagram più di 20mila follower.

L’idea è nata con una domanda: “E se Homer Simpson mangiasse una ciambella vera? Da lì abbiamo pensato di animare la nostra vita, ad entrambi piacciono un sacco i cartoni. Un tempo partivamo da scatti che avevamo già nel rullino del telefono, magari di alcuni vecchi viaggi, inserendo i personaggi con un programma di grafica. Ora, al contrario, partiamo dall’idea di scena che abbiamo in mente di creare, con determinati protagonisti, e scattiamo la foto di conseguenza. Speriamo di poter dare un sorriso alle persone che vedono una nostra foto – spiega Marina – i cartoni ci insegnano a rimanere bambini, più importante che mai in questo momento” – aggiunge Vittorio.

IL SERVIZIO DI RICCARDO FOTI