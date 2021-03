“Lampadine” è il nuovo singolo del giovane duo Te Quiero Euridice

“Una canzone triste travestita da canzone felice, per parlare col sorriso anche delle cose che più fanno male”. Così il giovane duo pop d’autore piacentino Te Quiero Euridice presenta il nuovo singolo “Lampadine”, che arriva un mese dopo il precedente “Shhh” e accorcia le distanze verso il traguardo di un album che vedrà la luce entro l’anno prodotto da PeerMusic.

Elena Brianzi, diplomanda in violoncello al Conservatorio “Nicolini” e iscritta al terzo anno di Beni culturali a Milano, e Pietro Malacarne, che porta avanti una laurea magistrale in Matematica finanziaria a Brescia, affrontano qui “il racconto della crisi di una storia. E’ una cosa delicata, ci abbiamo provato in punta di piedi, giocando sul contrasto tra una componente musicale leggera e un testo emotivamente forte”.

Il filo rosso del disco saranno proprio le relazioni, affrontate singolo dopo singolo in un ventaglio di sfumature emozionali e stilistiche: “è quello di cui siamo capaci e di cui sentiamo il bisogno nei nostri vent’anni”. C’è un giusto amalgama di strumenti acustici ed elettronica nella bella produzione, curata da Simone Sproccati e arrangiata da Francesco Brianzi.

