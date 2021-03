Note di speranza: sabato su Telelibertà il live di Daniele Ronda da Piazza Cavalli

Dal web al piccolo schermo: Piacenza, la sua piazza e un bel pezzo della sua musica rimbalzeranno nelle case di migliaia di italiani attraverso un concerto “a reti unificate”. Telelibertà lo trasmetterà sabato alle ore 20.30, ma è lunga la lista di emittenti televisive locali e regionali di tutta Italia che nella serata del 27 marzo manderanno in onda il concerto che il cantautore piacentino Daniele Ronda aveva organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza e trasmesso in live streaming sui social network in diretta dal centro di Piazza Cavalli lo scorso 17 febbraio.

“Quella sera era vita, è stato tornare a vivere” ha detto Ronda durante la conferenza stampa di presentazione online. “Attraverso i messaggi della gente ho capito che siamo riusciti a far percepire la sensazione di un vero concerto, dell’incontrarsi e del condividere insieme l’evento. Questo risuccederà sabato, abbatteremo ancora virtualmente le distanze grazie ad un network di reti televisive che renderanno per una sera la nostra Piazza Cavalli la Piazza d’Italia”.

“Una data non casuale, sabato 27 – ha commentato l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi – il giorno in cui il ministro Dario Franceschini aveva ipotizzato l’impossibile riapertura di teatri, cinema, spettacoli e cultura. E’ motivo di orgoglio sapere che il messaggio di speranza e solidarietà verso tutti i lavoratori dello spettacolo partito dalla nostra città potrà essere ora veicolato nel Paese, unendo l’arte di un cantautore di talento alla suggestione del nostro patrimonio storico e architettonico”.

IL SERVIZIO DI PIETRO CORVI