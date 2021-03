Basket Serie B: Bakery a Crema, Fiorenzuola in casa di Bologna. Si parte alle 20.30

Serata da non perdere per gli appassionati piacentini di pallacanestro, con Bakery e Fiorenzuola pronte a scendere in campo dalle 20.30 per lo scontro numero due della seconda fase del campionato di Serie B.

Partiamo dalla Bakery, che dopo la bella vittoria con Palermo è ora chiamata ad un match decisamente più impegnativo: i ragazzi di coach Federico Campanella, infatti, affronteranno in trasferta Crema, attualmente quinta forza del girone. “Affrontiamo un avversario – spiega il coach di Piacenza – che dispone di giocatori di alto livello. Sarà una sfida pericolosa e mi aspetto un incontro molto equilibrato, con 40 minuti ricchi di sorpassi e controsorpassi. Dovremo approcciare alla partita con la massima attenzione perché in questa fase anche gli episodi possono fare la differenza”.

Rialzarsi dopo la beffa: questo dev’essere l’imperativo per Fiorenzuola, che dopo la sconfitta-beffa contro Agrigento vuole a tutti i costi rialzarsi. Per farlo, questa sera alle ore 21.00 servirà un vero e proprio colpo esterno per i “Bees”, chiamati alla trasferta al PalaSavena di San Lazzaro di Savena (Bologna) contro Bologna Basket 2016. Una squadra, quella felsinea, che predilige un basket ad un alto numero di possessi come Fiorenzuola, trovandosi sopra gli 80 punti di media in campionato, lavorando per il 61% dal pitturato e per il 39% dall’arco come media. Coach Gianluigi Galetti ha parlato così prima della gara: ”Stiamo migliorando costantemente, la gara contro Agrigento ne è stata dimostrazione. Siamo un po’ ansiosi che inizi ad arrivare anche un episodio favorevole, cosa che da inizio stagione non è mai successo; abbiamo preparato la sfida contro Bologna nell’immediato, nonostante fatica fisica e stress ma dobbiamo iniziare a raccogliere i frutti. Mi aspetto che i nostri ragazzi capiscano l’importanza del momento di queste due gare, dove dobbiamo tirare fuori il meglio ed andare anche sopra la fatica”.