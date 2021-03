“Rido Sogno e Volo”: torna la stagione di teatro e circo contemporaneo

La stagione di teatro e circo contemporaneo “Rido Sogno e Volo” ritorna con una forma insolita che prevede appuntamenti in presenza (se i decreti ministeriali lo prevederanno) e/o in streaming. L’attività è resa possibile grazie soprattutto al supporto delle istituzioni che appoggiano la manifestazione: la Fondazione di Piacenza e Vigevano, il Comune di Piacenza, la Regione Emilia Romagna e il Ministero della cultura.

“L’obiettivo – si legge in una nota – come per la precedente edizione, è quello di una offerta culturale sia per il serale, aperta a tutti, sia per le scuole con spettacoli dedicati.

A cavallo tra la ‘presenza’ e il digitale, con artisti italiani ed esteri”.

IL PROGRAMMA COMPLETO