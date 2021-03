“Un enorme rotolo di tubi per la fibra abbandonato in via San Bartolomeo”

“Un grosso rotolo di tubi per la fibra ottica abbandonato da diverse settimane ai lati della strada”. E’ la segnalazione che arriva da alcuni residenti di via San Bartolomeo, in centro storico a Piacenza. “Da molto tempo, al termine del cantiere – proseguono gli abitanti – una parte del materiale è stata lasciata lì, non si capisce per quale motivo. Forse una dimenticanza? In questo modo, però, si compromette il decoro urbano, peraltro in una zona centrale della nostra città. I dettagli come questo fanno la differenza”.

L’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Piacenza fa sapere che l’enorme rotolo di tubi appartiene alla ditta privata che si è occupata dell’intervento. Presto – assicura l’amministrazione – sarà rimosso.