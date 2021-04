“Pronto in tavola”: la tradizione piacentina stasera alle 20.30 su Telelibertà

Va in onda questa sera, 2 aprile, come ogni venerdì alle 20.30 su Telelibertà una nuova puntata di “Pronto in tavola”. In compagnia di Debora Saccardi, sarà stavolta una mezz’ora tutta piacentina. Già, perché all’interno del corposo palinsesto settimanale che ci terrà compagnia sino all’estate, la chef non poteva certo non dedicare almeno un paio di episodi alle preparazioni più tipiche della nostra terra. E quello di oggi è il primo in programma, che conterrà nel menù, come sempre tripartito, i leggendari tortelli con la coda della tradizione biancorossa.

Il format culinario di Telelibertà, realizzato da Giuseppe Piva, Alessandra Colpo e Davide Franchini, non offre dunque stasera una puntata monografica, basata cioè su un unico ingrediente o un solo genere di preparazione come in altre occasioni, ma più che mai tematica. La chef, docente al Campus agroalimentare Raineri-Marcora nonché apprezzata blogger del nostro sito Liberta.it, svelerà infatti trucchi, consigli e aneddoti storici di un tris iconico di una tradizione che Saccardi non fa mistero di amare sopra a tutto. Dai già citati tortelli al secondo, con la leggendaria “pìcula ad cavàl”, per chiudere in dolcezza con la sofficissima ricetta della Torta Paradiso.