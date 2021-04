Addio a Mario Peretti, figura di spicco del teatro dialettale piacentino

Il mondo del teatro piacentino, in modo particolare quello dialettale, piange la scomparsa di una figura di spicco, Mario Peretti.

Piacentino, di 77 anni, per decenni è stato una colonna portante della Filodrammatica piacentina dove ha svolto ruoli di attore, regista e presidente. Peretti è stato anche drammaturgo e compositore teatrale. Ha contribuito alla fondazione della Famiglia piasinteina e negli ultimi anni ha diretto la compagnia teatrale Gari-Battini.

Per anni ha gestito corsi di dialetto, sia alla Famiglia piasinteina che alla Filo.

Era impegnato anche nel sociale, in modo particolare come referente della associazione padre Antonino Magnani. Peretti lascia la moglie e due figli.