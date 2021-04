La galleria Ricci Oddi cerca un direttore. Compenso 55mila euro lordi l’anno

La galleria Ricci Oddi di Piacenza ha indetto un bando per la selezione del direttore.

Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto a tempo determinato della durata di quattro anni. Il trattamento economico annuo previsto è pari a euro 55.000 lordi l’anno. La domanda di partecipazione deve pervenire alla Galleria Ricci Oddi entro e non oltre le 12.00 del 30 aprile 2021.

Tra i requisiti indicati per partecipare ci sono la laurea magistrale (sono equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009aurea del vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali, Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lettere; Lingue e civiltà orientali). E’ richiesto inoltre il diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in storia dell’arte o equivalente, servono inoltre requisiti di particolare e comprovata esperienza e qualificazione professionale: avere

svolto per almeno cinque anni esperienze di lavoro.

Per la scelta degli idonei all’assunzione, la commissione sarà composta dai membri del consiglio di amminstrazione e da tre figure di spicco nell’ambito della museografia nazionale, un esperto di gestione contabile amministrativa della galleria; un rappresentante della rete museale regionale; un rappresentante della

sovrintendenza regionale; un esperto marketing e comunicazione. Il periodo di prova avrà la durata di un mese.

BANDO SELEZIONE DIRETTORE GALLERIA RICCI ODDI