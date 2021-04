Università Cattolica, il presidente Mattarella apre le celebrazioni per il Centenario

Si è aperta oggi, martedì 13 aprile, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in collegamento dal Quirinale) l’Inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La cerimonia ha aperto ufficialmente le celebrazioni per il Centenario della fondazione dell’Ateneo.

“Siamo in un’aula deserta, costretti a proteggerci, ma non abbiamo ragione di sentirci soli, perché questi spazi sono colmi della partecipazione e dell’affetto di quanti ci seguono a distanza e del lascito intellettuale e morale di tutti coloro che hanno reso vivo questo luogo nel corso della storia dell’Ateneo”, ha spiegato nel suo discorso il rettore della Cattolica, il piacentino Franco Anelli.

La cerimonia è stata trasmessa online in diretta streaming sul sito d’Ateneo www.unicatt.it e sui canali social istituzionali @Unicatt.

Anche il Presidente Mattarella ha fatto riferimento alla particolare situazione che stiamo attraversando e che “condiziona fortemente lo svolgimento degli incontri” ma che “consente di mantenere inalterato il significato e tutto il valore di questo momento straordinario dell’Università Cattolica”. Infatti, ha proseguito il Presidente della Repubblica, “cento anni rappresentano un motivo di ricorrenza di grande importanza, non per il lungo tempo trascorso, ma per gli eccellenti risultati conseguiti durante questo tempo”.

