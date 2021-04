“Le aziende che resistono”: Nordmeccanica punta sulle tecnologie green

Il nuovo numero del Rapporto Centro de Il Sole 24 Ore di venerdì 16 aprile parla di Nordmeccanica. L’azienda piacentina è inserita tra le realtà che resistono alla crisi scommettendo sulle tecnologie green.

“L’azienda piacentina, leader mondiale nella nicchia della laminazione, investe in ricerca il 5% dei ricavi – si legge nel rapporto del quotidiano economico -. Nordmeccanica realizza all’estero il 95% dei ricavi. Ha stabilimenti in Usa, Cina, India. A Piacenza ci sono 220 dipendenti e 100 in giro per il mondo. Il piano europeo di aiuti prevede una dote all’Italia da circa 200 miliardi. Oltre la metà delle risorse è dedicata alla transizione ecologica e digitale. Al Rapporto Centro parla il presidente Cerciello che spiega: “Dimezziamo i costi con l’uso di tecnologie sostenibili. Puntiamo a tornare già quest’anno al livello del 2019, ossia a 110 milioni di euro di fatturato”.

Il Rapporto Centro del Sole 24 Ore si occupa anche delle vaccinazioni e spiega che dopo l’accordo Governo-parti sociali le imprese si stanno organizzando per partire con la somministrazione ai dipendenti. Si dovrebbe iniziare da maggio se arriveranno dosi necessarie. Intanto le imprese si stanno organizzando: sono circa duemila quelle del Centro Italia pronte a collaborare alla campagna vaccinale, 700 sono in Emilia Romagna.