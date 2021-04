Con Eugenio Gazzola e Aldo Scaglia, dolce finale per #LeDelizieDellArte

Si conclude stasera, come già nei precedenti venerdì alle ore 20.05 su Telelibertà subito dopo il TGL, il ciclo #LeDelizieDellArte promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Piacenza (e come sempre la stessa puntata sarà diffusa da domani anche sui social). Per l’episodio finale non si poteva che puntare sul dolce. Doppiamente dolce, visto che l’ultima puntata coincide con le riaperture, quindi con la possibilità di tradurre in una frequentazione reale gli incontri artistici, culturali ed enogastronomici che la serie ha offerto virtualmente.

Quanto ai protagonisti dell’episodio, a farla da padrone è il quadro che ha fatto da sigla e manifesto a tutto il format, ovvero “La colazione del mattino” di Amedeo Bocchi (1919), custodito alla Galleria Ricci Oddi e raccontato dal suo vicepresidente, Eugenio Gazzola. Anche sul fronte culinario si chiude in grande stile con il maestro pasticcere Aldo Scaglia di Falicetto, che ha interpretato il “petit dejeuner” con un fantastico dolce ricco di ingredienti nostrani (come le amarene di Villanova) accompagnato da un particolare caffè “slow” preparato dalla figlia Allegra Scaglia.