True Skill per Plastic Free: l’ambientalismo attivo del cantautore-rapper piacentino

“Muoviti a scegliere” è l’ultimo singolo di True Skill. Una canzone particolare a cominciare dalla data di pubblicazione, 22 aprile: era la Giornata mondiale della Terra. Il titolo acquista un significato evidente: non c’è tempo da perdere se vogliamo prenderci cura del Pianeta che ci ospita, imparando definitivamente che ciò che è “di tutti” non è “di nessuno” ma nostro, in prima persona.

Per il cantautore e rapper piacentino, classe 99 all’anagrafe Michele Rossi, una delle migliori penne del pop nostrano più giovane, ecco dunque un pezzo d’impegno, scaturito dallo sporcarsi concretamente le mani all’interno della virtuosa associazione Plastic Free, che anche a Piacenza vede sempre più volontari di tutte le età raggrupparsi attorno all’iniziativa partita l’anno scorso dal giovane referente provinciale Paolo Bersani.

“Ho sentito la voglia, il bisogno e il dovere di impegnarmi in qualche associazione e ho scelto loro – spiega Michele – perché non delegano, né alle istituzioni né ai soliti comunicati e proclami social. Non protestano. Agiscono, con massima efficacia e umiltà, in silenzio e col sorriso”. Davanti a chi pulisce dove tu sporchi “puoi solo star zitto – prosegue True Skill – devi prendere esempio e fare altrettanto, è un operato oggettivamente giusto. Voglio semplicemente arrivare a più gente possibile, soprattutto giovani. Bisogna agire sulle persone, non sperare che prima o poi venga calata dall’alto una coscienza comune. Quella siamo noi, ora”.

