Pallavolo, rugby, basket e pallanuoto sotto i riflettori di “Zona Sport” alle 20.30

Pallavolo, rugby, pallacanestro e pallanuoto saranno sotto i riflettori della puntata di “Zona Sport” di questa sera, che torna come ogni martedì su Telelibertà dalle ore 20.30. In collegamento video con il conduttore Marcello Tassi ci saranno diversi ospiti per commentare quanto accaduto nello scorso fine settimana e per introdurre gli impegni del prossimo.

Si comincerà con il primo blocco dedicato alla pallavolo con la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha purtroppo terminato la stagione con la sconfitta in semifinale di playoff quinto posto Superlega. Toccherà dunque al team manager Alessandro Fei stilare un bilancio complessivo di quanto fatto in questa annata, ad analizzare il tutto insieme a lui ci sarà il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini. Nel secondo blocco spazio innanzitutto alla palla ovale con Guido Pattarini, presidente della Sitav Rugby Lyons, che parlerà del momento della sua squadra insieme a Leonardo Piriti, giornalista di Libertà. Si proseguirà poi con le squadre di basket: Alessandro Pagani, direttore sportivo dell’Assigeco Piacenza, commenterà la situazione della squadra piacentina impegnata nel girone azzurro di Serie A2, Sebastian Vico, guardia della Bakery Piacenza, l’inarrestabile corsa dei biancorossi in Serie B, e infine Federico Ricci, ala dei Fiorenzuola Bees, farà il punto sulla corsa salvezza dei gialloblu.

Terzo e ultimo blocco sulla pallanuoto, in particolare sul Piacenza che sta disputando un ottimo campionato in Serie B. Ci saranno in collegamento il tecnico Vincenzo Di Grande, “condottiero” della formazione piacentina, e il centrovasca Dario Puglisi. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.