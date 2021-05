Le cantanti Galdieri e Del Sordo s’impongono al “Bettinardi” al Milestone

È la ventunenne di Salerno, Anita Galdieri la vincitrice del Concorso nazionale “Chicco Bettinardi” 2021 nella categoria “C” riservata ai cantanti, stavolta tutta in rosa, con un’età media felicemente bassa e una qualità ed un’energia come sempre molto alte. La giovane interprete si è imposta sabato pomeriggio al Milestone sulle altre quatto finaliste di questa XVIII edizione, promossa come ogni anno dal Piacenza Jazz Club all’interno del Piacenza Jazz Fest a sostegno dei nuovi talenti del jazz italiano.

La vincitrice Galdieri è stata l’ultima a calcare il palco. Dotata di uno “strumento” forse meno appariscente, un portamento più scuro e apparentemente sommesso che in pochi secondi ha però iniziato a giocare le sue carte migliori. Una triade di classici in un crescendo di emozioni, dalla spiritualità bluesy del Miles Davis di “Kind of Blue” ad un vibrante Michel Legrand, fino agli scat spumeggianti, la velocità e la potenza misurata espresse su “Cherokee”. La seconda classificata Del Sordo ha messo in luce un’altra scuola e tutt’altro timbro, capace di grandi escursioni sempre intonatissime e di un dosatissimo mix di esuberanza, personalità e controllo, a dispetto della giovanissima età.

Anita ha conquistato un assegno di 1000 euro e il tradizionale ingaggio: la rivedremo nel cartellone del Piacenza Jazz Fest 2022. La giuria (Diana Torto, Debora Lombardo, Lorenza Cattadori, Gianni Azzali e Andrea Zermani) ha assegnato invece il secondo posto alla diciottenne cosentina Anais Del Sordo, già apprezzata come cantante dei Lost in the Supermarket nei gruppi del “Bettinardi” 2020; a lei un assegno di 500 euro. Ovviamente a malincuore non c’è stato nessun premio del pubblico: in sala c’erano solo i fidanzati delle cantanti, lo staff, gli impeccabili musicisti del trio d’accompagnamento (Alex Carreri al contrabbasso, Giovanni Guerretti al pianoforte e Luca Mezzadri alla batteria). Diverse decine di spettatori hanno seguito però la diretta streaming su Facebook.