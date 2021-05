Compendio tascabile sugli inglesi “Small Faces”: il nuovo libro di Antonio Bacciocchi

Un viaggio nell’Inghilterra degli Anni ’60 per incontrare una band dalla storia travagliata ma iconica per qualsiasi appassionato di rock’n’roll che si rispetti. Il gruppo in questione sono gli Small Faces e danno il titolo al nuovo libro di Antonio Bacciocchi, l’autore, giornalista, musicista, blogger piacentino che su Libertà cura ogni domenica “La musica ribelle” in “Portfolio”. Si tratta della seconda uscita in soli quattro mesi per la sua neonata piccola casa editrice indipendente “Cometa Rossa”, sbocciata all’interno di Officine Gutenberg, dopo il libro dedicato all’album “Sandinista” dei Clash.

“E’ la prima biografia degli Small Faces in italiano – spiega Bacciocchi – un compendio totale sul gruppo. Come avevo già fatto con il libro su Gil Scott Heron o Paul Weller. Ho cercato di dire tutto quello che si poteva dire. Li seguo e ne leggo da più di 40 anni, è stato facile farne un libro. Ho dovuto solo riordinare un po’ le idee attorno a questa band, poco considerata poiché travolta come tante da Beatles, Stones, Hendrix. Non sono mai emersi come avrebbero meritato. E rappresentano un simbolo di quanto avveniva in quegli anni tanto effervescenti da risultare bulimici, tra truffe manageriali e maltrattamenti delle case discografiche ai danni di ragazzini che uscivano dalle periferie e ambivano a diventare famosi”.

Intanto il prolifico Bacciocchi lavora alla prossima uscita (settembre) per Cometa Rossa, a quattro mani con il collega Luca Frazzi (su argomento ancora top secret) ed entro l’anno usciranno per varie editrici anche un libro sul rapporto musica-animali e uno sul soul.