“Dal Mississippi al Po”: ecco il libro di Fedro sui primi 15 anni del Festival Blues

Domani, martedi 11 maggio alle 21, all’interno del ciclo “IBUks” organizzato dalla Italian Blues Union, si presenta virtualmente su piattaforma online in diretta Zoom “BooM BooM – Dal Mississippi al Po, 15 anni di Festival”, il libro prodotto da Fedro che racconta appunto i primi 15 anni del Festival Blues “Dal Mississippi al Po”. Chi voglia partecipare (gratuitamente) richieda il link di accesso alla mail [email protected]

Una corposa retrospettiva del festival musicale e letterario con centinaia di splendide foto e testi originali, del curatore letterario Seba Pezzani e di tanti autori nazionali e internazionali che si sono avvicendati negli anni ai microfoni del festival piacentino. “Non è una pubblicazione celebrativa – precisa il direttore artistico di Fedro, Davide Rossi, che ha curato il volume con Pezzani – né nella forma né nei contenuti. Abbiamo voluto mettere un punto, non di arrivo ma di ripartenza, riguardando insieme ai protagonisti e al pubblico ciò che abbiamo fatto per non dare per scontato i risultati raggiunti e puntare ad ambizioni sempre più grandi”.

Il pre-lancio del libro “prelude ad una presentazione dal vivo con tutti i crismi e ad un’annata carica di novità per le rassegne estive di Fedro”, di cui potremo presto fornire qualche anticipazione.

IL SERVIZIO COMPLETO DI PIETRO CORVI SU LIBERTA’ IN EDICOLA