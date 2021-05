AF Corse chiede spazio: richiesta di ampliamento per 16mila metri quadrati

Quasi 16mila metri quadrati per ampliare la storica sede a Mucinasso. E’ la richiesta che AF Corse srl ha rivolto al Comune “in quanto ha necessità di nuovi spazi per i progetti futuri e per il suo sviluppo”. Ne dà notizia il provvedimento dell’ufficio Territorio che alza disco verde alla presentazione del piano edilizio e delle relative varianti urbanistiche che sarà in ultima istanza il consiglio comunale ad approvare. L’area in questione è di proprietà della AF Corse, società che da vent’anni ha un ruolo da protagonista tra le scuderie di costruttori di auto da competizione nella categoria Gran Turismo. A Mucinasso si mettono a punto Ferrari e Maserati che alla guida di assi del volante hanno mietuto successi su successi in campionati e trofei, compresa la mitica “24 Ore di Le Mans”.

