Positivo al Covid, passeggeri della tratta di Cortemaggiore invitati a fare il tampone

Tra i casi positivi al Covid notificati in questi giorni figura quello di una persona che, nelle giornate precedenti alla diagnosi, si è servita di mezzi pubblici per due spostamenti. La circostanza è stata accertata dagli operatori della SanitĂ Pubblica dell’Ausl di Piacenza, nel corso dell’indagine epidemiologica per il tracciamento dei contatti.

Per questo, a fini precauzionali, l’Ausl invita tutti coloro che erano presenti su questi autobus a chiamare il dipartimento di Sanità pubblica per sottoporsi al tampone. Il riferimento è alla giornata di lunedì 10 maggio, per la linea E56 (Piacenza-Cortemaggiore-Busseto).

TRATTE INTERESSATE:

Partenza alle 13.10 dalla fermata di via Roma 1 a Cortemaggiore fino all’Autostazione di Piacenza (capolinea).

Ritorno con partenza dall’Autostazione di Piacenza alle ore 17.45.

I passeggeri delle due corse descritte possono contattare i numeri 0523.317830 o 3311358947, dalle ore 8.30 alle 17.30, o scrivere una mail a [email protected] con il proprio nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico, per essere richiamati dagli operatori. “In caso di sintomi – fa sapere Ausl- è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico di famiglia”.