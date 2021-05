Vittoria, campionessa di boogie: “Ho 16 anni ma amo le note anni ’50”

Ha solo 16 anni, ma quando scende in pista si scatena come in un locale afroamericano nel sud degli Stati Uniti. La giovane piacentina Vittoria Fermini, insieme al compagno di ballo Alessio Viganò (di Monza), ha conquistato il secondo posto nella Coppa del mondo online di boogie woogie, sfidando i rivali di Finlandia, Polonia, Norvegia, Ucraina, Germania, Russia e altri connazionali.

“Ho scoperto il boogie woogie nel 2014, restando incantata da un mio parente che lo ballava in una festa di paese – ricorda la ragazza, iscritta al liceo Respighi – e così ho deciso di incominciare, pian piano. Ci si esibisce con la musica jazz degli anni ’40 e ’50, il boogie woogie si basa soprattutto sull’improvvisazione. Io e Alessio non prepariamo coreografie fisse, ma ci adeguiamo alle note. Sul momento, senza pianificare quasi nulla. Si entra in pista e la giura sceglie una canzone, senza saperla prima. L’uomo conduce le mosse, la donna deve essere brava a intuirle. Il boogie woogie è sempre una sorpresa, ed è questo il bello”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: