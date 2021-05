Emozioni senza fine in un Municipale con pubblico e un grande Placido Domingo

Oggi pomeriggio, domenica 16 maggio, i piacentini sono tornati al teatro Municipale per assistere a uno spettacolo intenso e ricco di emozioni dedicato alle vittime del Covid con un Placido Domingo nelle vesti di direttore d’orchestra. Il celebre tenore è salito sul podio per dirigere la Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Municipale, preparato come sempre dal maestro Corrado Casati nel Requiem di Giuseppe Verdi. Sul palco, insieme ai musicisti, anche quattro cantanti di fama internazionale quali il soprano Maria José Siri, il mezzosoprano Annalisa Stroppa, il tenore Antonio Poli e il basso Michele Pertus. Prima dell’esecuzione dell’opera il pubblico si è alzato in piedi durante l’inno di Mameli suonato dall’orchestra e si è commosso durante la proiezione di un video che ricordava i terribili momenti della pandemia.

