“Cedro Mag”: la rivista “under 35” che affronta gli incubi d’oggi con la creatività

Se non tutti i mali vengono per nuocere, “Incubo” è un titolo dal risvolto positivo. Perché l’altra faccia della medaglia è il risveglio. Questa, pregnante e presente, è la chiave di senso dell’ultimo numero di “Cedro Mag”, la rivista prodotta dalla “bottega” e associazione Cedro Art Lab, preziosa realtà creativa e sociale, interculturale e interdisciplinare formata da giovani piacentini.

“Questo terzo numero ci riempie di orgoglio perché segna un netto passo avanti – spiegano Arianna Gandaglia e Anna Lisa “Nali” Marcoccia, giovanissime redattrici e anime di Cedro – abbiamo oltre 20 contributi, metà nostri o nostrani, gli altri da fuori confine e dal resto del mondo. Finalmente abbiamo per le mani 90 pagine a colori, rilegate a colla, con contenuti in diverse lingue e traduzione in italiano tramite QR code, e l’abbinamento ad una playlist musicale che abbiamo composto come accompagnamento suggerito alla lettura”.

/’in.ku.bo/ – questo il titolo stampato sulla copertina – viene dopo “Estinzione” e “Tic”. Perché ogni volta “Cedro Mag” ruota attorno ad un tema d’innesco creativo – da interpretare con parole, storie, racconti, articoli, poesie, disegni, illustrazioni, fumetti, fotografie e così via – lanciato attraverso “call” su Instagram, i social e il buon vecchio passaparola. Tra i fiori all’occhiello c’è stavolta il contributo della compagnia teatrale bielorussa Belarus Theatre famosa in tutto il mondo per la sua straordinaria storia di esilio e resistenza al regime di Lukashenko. Si parla, da dentro, dell’incubo propagandistico americano e della “fast fashion”; della diffusione del movimento #MeToo in Grecia, di Medio Oriente, ricette e opere d’arte, cinema e linguaggi visivi.

La rivista è appena uscita e la prima tiratura è già esaurita. Se ne stampano 30 alla volta, su carta riciclata. Le spedizioni galoppano, in tutta Italia e nel mondo grazie alla rete social sviluppata; curiosi e menti d’ampie vedute possono spulciare ed eventualmente prenotarsi sulle pagine social di Cedro o alla mail [email protected]

IL SERVIZIO DI PIETRO CORVI